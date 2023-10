Inutili i soccorsi

1' DI LETTURA

CEFALÙ (PALERMO) – Tragedia del lavoro a Cefalù, in provincia di Palermo, dove un uomo è morto schiacciato dal trattore che stava conducendo e che si è ribaltato. L’incidente è avvenuto in contrada Ferla, in via Monte Pellegrino.

Inutili i tentativi di rianimare l’uomo

Per l’uomo, di 58 anni, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di rianimarlo ma inutilmente. Sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri che indagano sull’incidente.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI PALERMO E PROVINCIA