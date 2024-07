Cenere, Bottino (FdI): “Pochi risultati ma il sindaco ci mette la faccia”

"In alcune vie, i residenti si sono organizzati con scope e palette"

CATANIA – “La città di Catania sta affrontando un momento delicato causa l’enorme quantità di cenere distribuita tra le strade. È la prima volta che Catania organizza una raccolta per un fenomeno fino ad oggi straordinario, ma che da oggi in poi, dovrà essere catalogato come ordinario e quindi programmato nei minimi particolari nei prossimi anni”. Il capogruppo di FdI a Palazzo degli elefanti, Daniele Bottino, prova a fotografare la situazione attuale.

Il dibattito in consiglio comunale non ha sciolto tutte le incertezze riguardo al momento ed, anzi, ha posto in risalto diverse criticità che vanno affrontate con urgenza. “Le dico che il sindaco sta facendo il massimo mettendoci la faccia come sempre – prosegue Bottino -, scendendo in campo in prima persona e cercando da subito con tutte le sue forze le migliori soluzioni per la raccolta in termini anche di tempistica”.

In ballo rimane e una tempistica di interventi che ha fatto storcere la bocca non sono agli addetti ai lavori ed ora il punto diventa: quanto tempo occorrerà per tornare alla normalità? “Enormi quantità sono già state raccolte nelle zone programmate, sino ad ora, ma bisogna prendere atto che i risultati nelle nostre strade non sono assolutamente soddisfacenti. Il servizio fatto ad esempio nel quartiere Picanello/Ognina ha visto un vasto programma che è stato rispettato parzialmente con risultati non ottimali”.

“In prima persona ho informato e condiviso tutto con i residenti sensibilizzandoli a collaborare nello spostamento delle auto. In tante strade ci siamo riusciti totalmente, in altre parzialmente, ma nonostante ciò il risultato della raccolta non è stato all’altezza delle aspettative.

Non so quale sia stata la causa, probabilmente la troppa quantità di cenere o forse il numero di mezzi non idonei a questo tipo di raccolta o un programma troppo vasto per essere rispettato giornalmente, ma ciò che conta sono i risultati che ad oggi stanno portando malessere tra i cittadini.

Addirittura in alcune vie, i residenti si sono organizzati in gruppi con scope e palette, raccogliendo tutta la cenere dalla strada visto che il servizio non era stato effettuato nonostante fosse in programma.

Mi sento di ringraziare i residenti per questo gesto, ma comprendete bene che tutto ciò non è accettabile e non può passare il messaggio che i cittadini si sostituiscono alle ditte appaltatrici che, sicuramente stanno lavorando anche loro intensamente e continuamente”.

“Bisogna però dare risposte sul campo – conclude Bottino –, forse intensificando il servizio e cercando di programmare lo spazzamento giornaliero sapendo di poterlo soddisfare totalmente e soprattutto con risultati soddisfacenti. Questo è sicuramente l’obbiettivo del sindaco, questo è anche il mio obbiettivo ma sono certo di tutto il consiglio comunale”.