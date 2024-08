Cenere vulcanica, Galvagno: “Dal Governo risposte immediate”

"Immediati sostegni per cittadini e amministratori"

PALERMO – “Il decreto del Ministro per la Protezione civile Nello Musumeci che prevede aiuti per i Comuni danneggiati dalla cenere vulcanica proveniente dall’Etna è una buona notizia per tanti siciliani e dimostra ancora una volta l’importanza della leale collaborazione tra istituzioni”. Lo dice Gaetano Galvagno, Presidente dell’Assemblea regionale siciliana.

“Nel giorno di Ferragosto – aggiunge – dopo avere sentito il sindaco della Città Metropolitana di Catania Enrico Trantino e altri sindaci della zona, avevo chiesto immediati sostegni per cittadini e amministrazioni, registrando la grande attenzione e sensibilità del Presidente della Regione Renato Schifani che ha subito indirizzato una richiesta al governo nazionale”.

Per Galvagno, il Governo “si è immediatamente attivato, grazie al Ministro Musumeci, intervenendo anche sul tema complesso delle spese da sostenere per lo smaltimento. Un esempio di buona politica – conclude Galvagno – nell’interesse esclusivo dei cittadini siciliani”.