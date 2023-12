Censimento Istat, in netto calo la popolazione italiana

La flessione rispetto al 2021 è di oltre 30mila individui

La popolazione in Italia conta 58.997.201 residenti al 31 dicembre 2022. Dopo aver superato i 60 milioni all’inizio degli anni duemila, il censimento dell’Istat ha registrato cali su cali, fino a scendere sotto i 59 milioni. La flessione, rispetto al 2021, è di 32.932 individui.

Il risultato è dato da una serie di fattori, a partire dalla dinamica demografica fortemente negativa, pari a meno 179.416 persone: si tratta della differenza tra nati e morti.

Le nascite

I nati nel 2022 sono stati 393mila e rispetto al 2021 si registra un -1,7%, che confrontato con il 2008 fa notare che sono nate 183mila persone in meno, con una riduzione del 31,8%.

Inoltre continua a calare il numero medio di figli per donna, in linea con i trend che vanno avanti appunto dal 2010. L’età media al parto, invece, resta stabile ma molto avanzata ed è pari a 32,4 anni. Il primo figlio, in media, arriva a 31,6 anni.