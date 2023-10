Centenario del Cnr, Lagalla: “La ricerca impatta sulla vita di tutti”

Cento anni fa nasceva il Consiglio nazionale delle ricerche

PALERMO – Cento anni fa nasceva il Consiglio nazionale delle ricerche, ente pubblico di ricerca nazionale con competenze multidisciplinari fondato nel 1923. Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha presenziato alle celebrazioni.

“Apprezzo l’importanza della ricerca”

“Si celebrano oggi (lunedì 9 ottobre, ndr) i 100 anni dalla nascita del Cnr. Ho partecipato con entusiasmo ai lavori di apertura di una settimana di eventi, in particolare con le scuole, come rappresentante dell’amministrazione, ma soprattutto come colui che viene dal mondo della ricerca e ne conosce e apprezza ruolo, significato, valore educativo e importanza della competitività del Paese“. afferma Lagalla.

“Il mio messaggio lo rivolgo soprattutto agli studenti delle scuole che oggi sono qui per far capire il significato della presenza del Cnr e della ricerca che hanno un impatto straordinario sulla vita di tutti noi: dalle evoluzioni della tecnologia fino a quelle della medicina. – aggiunge – Oggi si celebrano i 100 anni del Cnr che ha saputo mantenersi giovane grazie anche a una fitta rete di rapporti internazionali. Oggi i giovani devono guardare a questa istituzione, tra le più nobili del Paese, non solo con rispetto, ma anche con l’entusiasmo verso una realtà dove si prepara il nostro avvenire, in questo caso una lavagna estremamente capiente dove si scrive il futuro”.