Noi di Centro, Formuso nominato responsabile giustizia

Il partito di Mastella si organizza nei territori.

PALERMO – Nel corso di un incontro tenutosi in data odierna nella sede del partito, il segretario regionale Giovanni Di Trapani, in sintonia con il presidente del partito regionale Ninni Pisano, ha conferito ad Angelo Formuso la responsabilità del Dipartimento Giustizia. Formuso, di anni 54, è Avvocato penalista patrocinante in cassazione ed è stato Relatore in diversi eventi formativi per Avvocati nell’ambito della formazione curata dalla Camera Penale di Palermo. Lo stesso, inoltre, è stato Segretario della Camera Penale Di Palermo e componente del Consiglio Direttivo dal 2010 al 2014. L’ avvoccato Formuso ha dichiarato di essere entusiasta dell’incarico ricevuto e pronto ad affrontare le prossime sfide ed appuntamenti che interesseranno il partito fondato da Mastella.