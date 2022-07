Centrodestra, i partiti a FdI: “Andiamo oltre Musumeci”

L'esito della riunione informale.

2' DI LETTURA

PALERMO – Centrodestra, cambiano le carte in tavola: appello unitario a Fratelli d’Italia per trovare un nome alternativo a quello di Nello Musumeci. “Prendiamo atto delle dichiarazioni del Presidente Musumeci e della sua disponibilità a non riproporre la candidatura alla presidenza della Regione se la stessa risultasse divisiva della coalizione”.

Con queste parole si apre il documento stilato a termine dell’incontro organizzato dal coordinatore azzurro Gianfranco Miccichè e disertato dai segretari regionali di Fratelli d’Italia, Giampiero Cannella e Salvo Pogliese. La mattinata è stata parecchio movimentata e scandita da rumors, commenti al vetriolo a taccuini chiusi e cortocircuiti informativi (complice la delicatezza della situazione complessiva).

Nessun nome è venuto fuori dalla riunione informale cui hanno partecipato Roberto di Mauro per il Mpa, Anastasio Carrà e Vincenzo Figuccia per la Lega, Decio Terrana dell’Udc e il coordinatore azzurro Gianfranco Miccichè. Assenti, per problemi logistici, i vertici di Noi con l’Italia che però sposano appieno il documento finale.

Si sgonfia il caso “Udc”. Il segretario del partito centrista Decio Terrana, assente in mattinata, chiarisce a Live Sicilia che si è collegato in ritardo da remoto alla riunione tanto che alla fine firma il documento. Insomma, i partiti siciliani guardano avanti e mettono nero su bianco l’intenzione di voltare pagina. “Appare evidente che occorre andare oltre ed è per questo che, come segretari regionali dei partiti presenti in Ars siamo pronti a proporre una o più ipotesi di candidature che nascano dal territorio e che sappiano dialogare coi partiti e coi deputati dell’Ars e a coinvolgere nuove formazioni politiche e civiche”, si legge.

“Invitiamo FdI a partecipare alla individuazione del candidato auspicabilmente condiviso da tutti”, si legge nella nota firmata da Forza Italia, Lega , Mpa , Udc , Noi con l’Italia. Una nota destinata a fare discutere che nei fatti chiude il capitolo del Musumeci bis (in attesa però che arrivi un cenno da Roma).