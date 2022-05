Centrodestra, Meloni: “Chiarezza sulla candidatura di Musumeci”

La leader di Fdi punzecchia gli alleati.

CATANIA – Prospettiva 12 giugno, dopodiché inizierà la partita per l’individuazione del prossimo candidato alla presidenza della Regione Siciliana. “Dopo le amministrative esamineremo la candidatura Musumeci: serve chiarezza”. Lo afferma la leader di FdI, Giorgia Meloni, dialogando con Bruno Vespa al Forum in Masseria presso Masseria Li Reni. Resa dei conti o piano sinergico tra le forze della coalizione, la ex Cdl disegna il suo futuro a partire dalla Sicilia.