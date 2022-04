Centrodestra, Sammartino attacca frontalmente Musumeci

E a Messina si attende il sì dei lombardiani a De Luca.

PALERMO – Parte ufficialmente la presa di Palazzo d’Orleans. Il deputato regionale di Prima l’Italia Luca Sammartino attacca frontalmente il presidente Musumeci nelle ore scandite dalle trattative per chiudere la partita palermitana. E lo fa sui social. “Siamo ad appena 9 giorni dalla scadenza finale dell’esercizio provvisorio: senza un bilancio approvato la Regione sarà praticamente paralizzata, senza risorse per garantire stipendi, trasferimenti ed investimenti. Però assistiamo ad una surreale campagna elettorale anticipata da parte di chi cerca ad ogni costo la ricandidatura”, scrive.

“Le imprese, le famiglie, i Comuni ed interi comparti non possono attendere e non posso assistere allo spettacolo indecoroso di chi antepone le proprie ambizioni alle esigenze dei siciliani”, aggiunge. Insomma, i salviniani non molleranno così facilmente la presa: l’obiettivo rimane un loro uomo alla Regione. Come confermano off record. La sciabolata del golden boy della politica siciliana fa presagire che la strada della ricandidatura di Musumeci non sarà esattamente in discesa. E, al netto delle machiavelliche trattative per le amministrative di Palermo, si aspetta di conoscere la risposta di cuffariani e lombardiani corteggiati a Messina da Cateno De Luca. Secondo i beneinformati i centristi sarebbero già orientati verso il sì al leader di Sicilia Vera.