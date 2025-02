Centrosinistra, Schlein “Testardamente uniti per battere la destra”

MILANO (ITALPRESS) – “Siamo tutti d’accordo che non potremo andare al voto come alle ultime politiche. Essere testardamente unitari è quello che chiede la nostra gente ed è quello che ci ha portato risultati importanti. Abbiamo la responsabilità di unire le forze contro il governo più a destra della storia repubblicana. Non è il tempo di piani B, ma di costruire una prospettiva comune”. Lo ha detto la numero uno del Pd Elly Schlein intervistata dal Corriere della Sera. “Non li batteremo inseguendoli sul terreno che scelgono per stare comodi: giustizia, immigrazione, sicurezza. Ma occupandoci di temi economici e sociali. Non ne parlano mai. E gli italiani pagano questa inerzia” ha aggiunto.(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency