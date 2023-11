Centuripe, incidente notturno: giovane portato in ambulanza a Catania

La macchina si è fermata sul ciglio di una scarpata

CENTURIPE – Nelle prime ore di questa notte i vigili del fuoco del Comando di Enna sono intervenuti a Centuripe, contrada Vignale, per incidente stradale. Una vettura, per cause in fase di accertamento, è uscita fuori strada, fermandosi sul ciglio di una scarpata di 40 metri.

Il conducente rimasto incastrato è stato estratto dalla vettura dai vigili del fuoco che lo hanno affidato al personale del 118. Il giovane è stato trasportato all’ospedale San Marco di Catania. Sul posto anche i carabinieri.