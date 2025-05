Cesena-Palermo, Dionisi: “I ragazzi hanno fatto prestazione, poco da dire”

Il tecnico: "I playoff ce li dobbiamo sudare"

Alessio Dionisi, tecnico dei rosanero, prova a commentare la sconfitta dei suoi arrivata in Cesena-Palermo. L’allenatore ha parlato ai microfoni ufficiali del club di viale del Fante nel post partita per dire la sua sulla gara terminata 2-1 in favore dei romagnoli. L’ennesimo passo indietro dei suoi in una stagione che sta ormai volgendo al termine.

“La partita è stata fatta, il risultato non è stato ottenuto. Oggi i ragazzi hanno fatto prestazione, c’è poco da dire su questo. Poi siamo molto arrabbiati, sono molto arrabbiato, perché con una prestazione così devi ottenere almeno un risultato positivo. Ci complichiamo la vita, abbiamo preso gol su episodi e la partita l’abbiamo fatta sempre noi”.

“Ripassi in svantaggio dopo trenta secondi nella ripresa dopo aver chiuso in vantaggio e sbagliato il rigore facendo gol dopo quest’ultimo nel primo tempo – aggiunge Dionisi -. Peccato, perché poi queste cose ti segnano, anche se oggi poco perché i ragazzi hanno fatto prestazione fino all’ultimo. Chi pensava che fossimo già ai playoff si deve ricredere perché ce li dobbiamo sudare. Quello che abbiamo fatto c’è servito per sbagliare ora, i jolly ce li siamo già giocati. Ora dobbiamo lavorare per stare dentro, tutti insieme”.

“È già successo di non riuscire a ribaltare il risultato. Oggi non c’è stato neanche il tempo di dire che siamo entrati male. I ragazzi a fine primo tempo si caricavano, se lo dicevano. Come siamo stati bravi a prenderci gli episodi positivi, oggi siamo stati responsabili a prenderci quelli negativi. Frosinone? Partita difficile, stanno facendo bene. Lottiamo ognuno per il proprio obiettivo, dobbiamo giocare per ottenere il massimo”, ha concluso l’allenatore del Palermo.