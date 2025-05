Cesena-Palermo, Dionisi pensa al turnover: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Il Palermo è pronto a una trasferta cruciale contro il Cesena dopo la deludente sconfitta interna arrivata per mano del Sudtirol. I rosanero, ospiti del club romagnolo al “Manuzzi” a partire dalle ore 15.00, devono riscattarsi per l’ennesima volta in campionato in occasione di un altro scontro diretto con una concorrente per il miglior piazzamento in classifica in vista dei playoff di Serie B.

Il Cesena, reduce da una serie negativa, cerca riscatto nell’ultima gara casalinga della stagione. I bianconeri non vincono una partita dallo scorso 1 marzo, quando si imposero per 2-0 in casa contro la Salernitana. Quattro pareggi e tre sconfitte per loro da quel giorno, con un notevole passo indietro nella corsa agli spareggi promozione del campionato cadetto. Sono 44 i punti ottenuti dal Cesena fino a questo momento (gli stessi del Bari e del Modena, rispettivamente all’ottavo e al nono posto).

Solita mancanza di continuità, invece, per il Palermo di Alessio Dionisi, reduce dalla partita persa tra le mura amiche contro il Sudtirol per 1-2. Nelle ultime cinque gare, infatti, i rosanero hanno ottenuto tre vittorie e due sconfitte, a conferma dell’assenza di costanza nei risultati e nelle prestazioni. I siciliani si trovano attualmente al sesto posto in graduatoria a quota 48 punti. Nel match d’andata giocato il 21 settembre 2024, Palermo e Cesena non sono andati oltre lo 0-0 al “Barbera”.

Cesena-Palermo: le probabili formazioni

Mister Mignani, uno degli ex della partita, schiera i suoi con il 3-5-2. In campo il palermitano Prestia, capitano e centrale di difesa dei romagnoli. Cabina di regia affidata a Calò, affiancato dall’ex rosa Saric e da Berti. In avanti, coppia d’attacco formata da Shpendi e Antonucci.

Alessio Dionisi, nel suo 3-4-2-1, dovrebbe fare un po’ di turnover. In difesa potrebbe riposare Magnani e con l’assenza di Ceccaroni dovrebbero giocare Nikolaou e Diakité. In mediana Ranocchia insidia Blin per una maglia da titolare, con Pierozzi e Di Francesco pronti a occupare le corsie. Verre si candida per un posto dal primo minuto accanto a Brunori e dietro il solito Pohjanpalo.

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Prestia, Mangraviti; Ceesay, Saric, Calò, Berti, Celia; Shpendi, Antonucci.

PALERMO (3-4-2-1): Audero; Diakité, Nikolaou, Baniya; Pierozzi, Gomes, Ranocchia, Di Francesco; Verre, Brunori; Pohjanpalo.