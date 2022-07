Cgil, Cisl e Uil chiedono confronto al sindaco Lagalla

Al primo punto della discussione dovranno essere posti temi specifici: piano di riequilibrio e bilancio comunale, aziende partecipate, emergenze sociali, infrastrutture e Pnrr

PALERMO – I segretari di Cgil Cisl Uil chiedono un incontro al sindaco Roberto Lagalla per affrontare alcuni dei principali problemi di Palermo.

I sindacati hanno atteso il varo della giunta da parte del sindaco, con la lista completa dei nomi e la formalizzazione degli incarichi, per sollecitare l’avvio di un confronto “costruttivo” tra l’amministrazione comunale e le parti sociali.

“La piena ripresa delle attività del governo della città con la formazione della nuova giunta e la distribuzione delle deleghe era per noi propedeutico per discutere delle tante problematiche sospese o irrisolte di Palermo e della città metropolitana”, dicono i segretari generali di Cgil Palermo Mario Ridulfo, Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana e Uil Sicilia e Area Vasta Luisella Lionti.

Secondo Cgil, Cisl e Uil, al primo punto della discussione con il primo cittadino dovranno essere posti alcuni temi specifici: piano di riequilibrio e bilancio comunale, aziende partecipate, emergenze sociali, infrastrutture e Pnrr.

Nel rivolgere gli auguri di buon lavoro al sindaco Lagalla, i sindacati attendono di essere convocati in tempi brevi per uno scambio di vedute, idee e proposte. “Questa prima interlocuzione servirà per porre le basi di un percorso partecipato e condiviso, fermo restando l’autonomia della politica e delle istituzioni cittadine – aggiungono Ridulfo, La Piana e Lionti -. Un confronto che parta da temi prioritari, che richiedono uno sforzo sinergico, e che guardi alle emergenze della città ma anche alle tante occasioni di investimenti. I problemi di Palermo e della città metropolitana sono tanti e vanno risolti al più presto con obiettivi precisi e col consenso delle lavoratici e dei lavoratori. Dopo l’incontro con il sindaco sulle questioni per noi prioritarie, approfondiremo gli altri argomenti e le emergenze da affrontare con gli assessori di riferimento e con il pieno coinvolgimento di tutte le nostre federazioni”.