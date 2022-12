Cgil e Uil in piazza a Palermo contro la manovra del governo Meloni

Alla manifestazione ha aderito anche il Pd

1' DI LETTURA

PALERMO – Sciopero generale di quattro ore in Sicilia indetto da Cgil e Uil contro la manovra del governo nazionale. A Palermo un corteo è partito da piazza Politeama per concludersi in piazza Verdi. In piazza, con lavoratori, giovani e pensionati, c’erano il segretario regionale della Cgil, Alfio Mannino, e il segretario organizzativo della Uil Sicilia, Salvatore Guttilla.

In piazza anche il Pd

A protestare c’era anche il Partito democratico. “Il Pd è oggi in piazza a Palermo con Cgil e Uil per contestare una finanziaria che colpisce il Sud e i più deboli, non combatte le disuguaglianze e non aiuta lo sviluppo”, ha affermato Sergio Lima, in rappresentanza della segreteria regionale dem. “La Sicilia è destinata a pagare un prezzo altissimo – ha continuato Lima -, una regione vista solo come riserva di voti e consenso e poi abbandonata al suo destino dal governo delle destre. Non un euro è destinato ad affrontare i grandi temi della questione meridionale, non un singolo intervento offre risposte alle migliaia di giovani costretti a scegliere tra disoccupazione ed emigrazione forzata, non una proposta utile per ridurre le disparità sociali. Insomma – conclude Lima – una finanziaria che strizza gli occhi ai pochi garantiti e colpisce duramente il resto del paese”.