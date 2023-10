Champions League, l’Orizzonte non sbaglia la seconda: 16-11 alla Roma

“Partita combattuta”

Al fischio finale è stato il capitano dell’Ekipe Orizzonte a fare il bilancio sul match appena disputato: “È stata – ha detto Valeria Palmieri – una partita molto combattuta, ma sapevamo bene che sarebbe stata difficile. Siamo state brave a mantenere alta la concentrazione, ma malgrado ciò abbiamo comunque commesso molti errori e quindi dovremo migliorare ancora tanto. Solo alla fine siamo riuscite a creare un divario più ampio rispetto alle nostre avversarie, perchè è stata una partita tirata sin dall’inizio. Abbiamo avuto una reazione da Orizzonte dopo la sfida contro il Sant Andreu, che di certo non è andata bene. Adesso sappiamo che ogni partita sarà una finale, dunque d’ora in poi dovremo entrare in acqua con la stessa determinazione che abbiamo avuto oggi. Anzi, anche di più”.