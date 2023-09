Orrtigia, ritorno in Champions amaro: vince il Vouliagmeni

La squadra di Piccardo perde 12-8

Ritorno in Champions League amaro per l’Ortigia di Stefano Piccardo. La squadra aretusea, priva di Inaba, esce sconfitta con il risultato di 12-8 dalla gara contro il Vouliagmeni. Sfida equilibrata nei primi minuti di gioco, ma che ha visto prevalere comunque i greci già dal secondo parziale. La squadra guidata da Vladimir Vujasinovic ha poi condotto l’incontro fino alla vittoria finale.

Nel dopo partita, il tecnico Stefano Piccardo ha commentato così il match: “Abbiamo preso sei gol a uomini pari e questo sostanzialmente ha fatto la differenza, in più un paio di giocatori hanno sbagliato l’approccio alla gara. Purtroppo abbiamo pagato pesantemente alcune disattenzioni, abbiamo preso il 7-5 su una palla appena recuperata, poi siamo andati a meno 3 e lì non siamo riusciti più a rientrare. A un certo punto loro hanno giocato sul velluto e la partita è scivolata via. È vero che abbiamo cambiato metà squadra e che oggi avevamo un cambio in meno nelle rotazioni, cosa che a questi livelli si sente, però al di là di ciò abbiamo meritato di perdere”.

Analisi simile anche da parte di Christian Napolitano, capitano dell’Ortigia: “Oggi si è visto che siamo una squadra ancora nuova, abbiamo cambiato tanto e ci dobbiamo amalgamare. Bisogna anche ammettere che oggi abbiamo incontrato una signora squadra, che lo scorso anno è arrivata quarta in Champions League e che ha un allenatore che, secondo me, è tra i migliori al mondo. Ci hanno fatto un parziale di 4-0 che ci ha tagliato le gambe. Quindi, complimenti a loro. Noi siamo ancora in ballo, anche se adesso la qualificazione è difficile visto che ne passa una sola. Ora dobbiamo ricompattarci perché anche il secondo posto sarebbe fondamentale per entrare come testa di serie in Euro Cup”.