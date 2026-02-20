Travolto dal treno, chi era il giovane morto nelle campagne di Castelvetrano

Smentita la notizia che stesse ascoltando musica con le cuffie

CASTELVETRANO (TRAPANI) – La vittima del tragico incidente lungo la tratta ferroviaria Trapani-Castelvetrano è un ragazzo di 17 anni, travolto dal locomotore di un treno passeggeri. La dinamica è ancora da chiarire, ma è smentita la notizia circolata nel pomeriggio che il ragazzo stesse ascoltando della musica con le cuffiette.

Chi è la vittima dell’incidente

Joussef Salah, così si chiamava la vittima, è stato investito intorno alle 12:30 all’altezza di contrada San Nicola, in territorio di Castelvetrano. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i genitori della vittima. Scene strazianti, la mamma è stata colta da un malore.

La dinamica dell’incidente

Escluso che si sia trattato di un gesto volontario. Il ragazzo di origini tunisine non si è lanciato sotto il treno. È stato un incidente. Non ha sentito arrivare il convoglio che lo ha travolto alle spalle. Il macchinista ha suonato più volte la sirena e tentato una manovra di emergenza, ma non ha potuto evitare l’impatto.

Il giovane viveva a Campobello di Mazara insieme con i genitori. Era al lavoro in campagna, sembra che stesse pulendo il terreno dai rami della potatura, vicino ai binari. Non ci sono barriere nella linea ferrata. Sulla tragedia stanno indagando i poliziotti della Polfer. La Procura di Marsala, guidata da Fernando Asaro, ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane.

