Chiara Tenore lavorava come barista

Lo schianto nella notte, l’arrivo dei soccorsi e la disperazione. Chiara Tenore, 22 anni, è morta in un incidente stradale avvenuto nella zona industriale di Sermoneta, in provincia di Latina. La sua auto si è scontrata con un camion e per lei non c’è stato nulla da fare.

Chiara Tenore, l’incidente nella notte a Sermoneta

L’impatto si è verificato nella tarda serata di venerdì 27 marzo. La giovane era alla guida di una Toyota Aygo, con accanto il cognato di 39 anni. Per cause ancora da chiarire, il veicolo si è scontrato con un mezzo pesante all’incrocio tra via della Tecnica e via Fontana Murata.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e personale sanitario, che hanno potuto soltanto constatare il decesso della 22enne. Chiara Tenore lavorava come barista in un locale di Pontenuovo ed era molto conosciuta nella zona. La notizia della sua morte ha suscitato forte commozione.

Il conducente del camion indagato per omicidio stradale

Il passeggero è stato trasportato in elicottero all’ospedale San Camillo di Roma, dove resta ricoverato in gravi condizioni. Il conducente del camion, 41 anni, di Priverno, è rimasto illeso ma sotto shock ed è ora indagato per omicidio stradale nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura.

Il cordoglio della sindaca

A esprimere il dolore della comunità è stata la sindaca Giuseppina Giovannoli. “Sermoneta ha perso una giovane vita, una ragazza di appena ventidue anni, una lavoratrice, una barista, una figlia, un’amica – ha scritto sui social – Chiara era una di quelle presenze che, ogni giorno, con un sorriso e un gesto semplice, rendevano più umano il nostro vivere quotidiano”.

“Davanti a tragedie come questa, le parole sembrano sempre insufficienti – ha aggiunto – Ci si sente impotenti, smarriti, increduli. Non dovrebbe mai accadere che una vita così giovane venga spezzata così, all’improvviso”.

“A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale, esprimo il più profondo cordoglio e la vicinanza sincera alla famiglia, agli amici, ai colleghi. Il loro dolore è il dolore di un’intera città che oggi si stringe in un silenzio carico di lacrime e di rispetto”, ha concluso la sindaca.

Incidente Latina, il post della sorella di Chiara Tenore

Nel luogo dell’incidente è comparso un cartello rosso affisso su una transenna con la scritta: “Bastava uno stop per salvare una vita”. Un messaggio lasciato da amici e familiari della giovane, tornati sul luogo dello schianto.

A raccontare il gesto è stata Tanya Tenore, sorella della vittima, con un post su Instagram: “Siamo andati noi a mettere uno stop dove serviva”. Un’iniziativa che richiama l’attenzione sulle condizioni della strada e sulla sicurezza.

Le indagini e l’assenza di stop

Le indagini sono affidate ai carabinieri di Sermoneta, impegnati a ricostruire con precisione quanto accaduto. Gli accertamenti riguardano la velocità dei mezzi, la posizione dei veicoli e lo stato della carreggiata.

Tra gli elementi al centro delle verifiche anche la segnaletica stradale. Nonostante lavori recenti sul manto, la segnaletica orizzontale non risulta completata e all’incrocio mancano indicazioni chiare di precedenza, con l’assenza dello stop su entrambi i lati.

Secondo i familiari, queste criticità potrebbero aver inciso sull’incidente, come suggerirebbero anche i segni di frenata lasciati dal camion nel tentativo di evitare l’impatto.

La storia pubblicata prima della tragedia

Chiara Tenore lascia i genitori Angelo e Virginia, la sorella Tonya e il fratello Giuseppe. La sera precedente la famiglia si era riunita per festeggiare il compleanno del fratello. L’ultimo ricordo resta una storia pubblicata sui social poche ore prima dell’incidente.

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