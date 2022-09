Chicago, il musical

Spettacolo in programma al teatro "Al Massimo"

Una spettacolare messa in scena del capolavoro Broadwayano per antonomasia: Chicago, con la mregia Saverio Marconi, padre del Musical in Italia. Una produzione Performing Arts School di Palermo.

Teatro al Massimo – piazza Verdi 9 – 14, 15, 16 Ottobre 2022

venerdì e sabato ore 21

domenica 17.30 e ore 21

Una parte dell’incasso della replica di domenica, alle 21, sarà devoluta alla missione di Don Ugo Di Marzo grazie al sostegno di Livia Onlus.

Vendita biglietti: TEATROALMASSIMO.IT – TICKETTANDO.IT

Botteghino del teatro: 091 58 90 70 – 091 58 95 75

Performing Arts School