Parla la candidata del centrosinistra. Ferrandelli contro M5s e centrodestra (video di Alessandra Galioto)

1' DI LETTURA

PALERMO – Caterina Chinnici non si preoccupa dei sondaggi che la danno indietro nella corsa per Palazzo d’Orleans e punta sugli indecisi. “Amo poco commentare, sono abituata a lavorare e ad andare avanti per la mia strada – ha detto la candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione Siciliana a Palermo, rispondendo a una domanda dei cronisti a margine di una iniziativa elettorale di +Europa che ha visto tra i presenti anche il sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova -. Con tutto il rispetto per i sondaggi e per chi li fa, cosa non facile, credo comunque che ci siano ancora troppe variabili per immaginare un risultato”. Chinnici ha poi aggiunto: “Ci sono ancora 15 giorni che saranno determinanti per gli indecisi e per convincere quelli che non pensano di andare a votare a recarsi, invece, alle urne”.

Della Vedova: “Elezioni nelle quali ci si gioca il futuro”

Della Vedova ha aggiunto: “Queste sono elezioni nelle quali ci si gioca il futuro. Draghi? Conte, Salvini e Berlusconi lo hanno mandato via e oggi si lamentano del fatto che il governo non sia nel pieno delle sue funzioni per dare una risposta efficace ai costi energetici”. E ancora: “Bisogna portare a termine il Pnrr, che deve servire per fare cose straordinarie”.

Ferrandelli: “M5s e centrodestra irresponsabili”

Alla manifestazione anche Fabrizio Ferrandelli, presidente di +Europa e candidato alla Camera per il partito di Emma Bonino: “Una campagna importantissima nata dopo la caduta in maniera irresponsabile di uno dei governi migliori che l’Italia potesse avere”, ha affermato Ferrandelli sottolineando anche “la irresponsabilità del M5s e del centrodestra che hanno pensato al loro tornaconto elettorale e non al bene del Paese”.