Il provvedimento è stato emesso su richiesta della Città Metropolitana di Palermo

1' DI LETTURA

TERMINI IMERESE (PA) – Domani e dopodomani, giovedì 6 e venerdì 7 aprile, la strada statale 113 “Settentrionale Sicula” sarà chiusa al traffico in prossimità del km 224,400, in territorio comunale di Termini Imerese, in provincia di Palermo.

Il provvedimento è stato emesso su richiesta della Città Metropolitana di Palermo, al fine di procedere agli interventi di completamento del ponte San Leonardo, ubicato alla fine del tratto di statale di competenza dell’amministrazione comunale.