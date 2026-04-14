Giuseppe Stallone ha denunciato l'accaduto ai carabinieri di Campobello di Mazara

CAMPOBELLO DI MAZARA – Un cartello con una falsa comunicazione ‘chiusura per lutto’ è stato affisso alla targa dello studio medico di Giuseppe Stallone in via Giuseppe Garibaldi a Campobello di Mazara. Stallone non è stato colpito da nessun lutto.

Già sindaco agli inizi del 2000, il medico in pensione era uno dei candidati alla poltrona di primo cittadino alle prossime comunali di maggio ma, qualche giorno addietro, ha annunciato il ritiro della candidatura.

A Stallone sono arrivati messaggi di solidarietà da tutte le forze politiche e civiche in città, con una chiara condanna del gesto che è stato compiuto. Il medico ha denunciato l’accaduto ai carabinieri.

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