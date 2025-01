Autostrade, il casello di Acireale chiuso in direzione Catania

Dal 28 al 31 gennaio

CATANIA – Considerato il forte impatto previsto sulla viabilità, il sindaco Roberto Barbagallo con l’assessore alla Polizia Municipale Giuseppe Vasta, comunica ai cittadini acesi o a chi transita abitualmente da Acireale che il Consorzio Autostrade Siciliane con apposita ordinanza ha disposto:

Con decorrenza dalle ore 7:00 del giorno 28.01.2025 e sino alle ore 18:00 del giorno 31.01.2025, la chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Acireale, dell’Autostrada A/18 Messina – Catania, limitatamente alla rampa di ingresso in autostrada in direzione Catania.

Con decorrenza dalle ore 7:00 del giorno 07.02.2025 e sino alle ore 18:00 del giorno 10.02.2025, la chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Acireale, dell’Autostrada A/18 Messina – Catania, limitatamente alla rampa in uscita, per i veicoli provenienti da Messina, in transito in direzione Catania.

Il comandante della Polizia locale Alfio Licciardello rende noto che la chiusura dello svincolo è ritenuta necessaria dal CAS per consentire l’ urgente ed improcrastinabile prosecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dei giunti, della risagomatura, della pavimentazione stradale e per la sostituzione della rete antisasso relativamente al cavalcavia n 23 Autostrada A/18 Messina – Catania.

Si consiglia ai cittadini di organizzarsi per tempo, prevedendo percorsi alternativi. La polizia locale sarà sul posto per fornire l’opportuna assistenza agli automobilisti.