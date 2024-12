ChocoModica, l’annuncio: “Il Consorzio riconosciuto dal ministero”

Lo ha reso noto il direttore dopo il taglio del nastro

MODICA (RAGUSA) – Partenza col botto per l’edizione 2024 di ChocoModica. Perché subito dopo il ‘classico’ taglio del nostro, dal direttore del CTCM, il Consorzio di tutela del Cioccolato di Modica IGP, Nino Scivoletto, arriva la notizia del giorno.

“Il ministero – ha annunciato – accogliendo la nostra richiesta presentata lo scorso 25 novembre, a fronte della registrazione presso il notaio della costituzione del nuovo Consorzio lo scorso 21 novembre, ha ieri registrato il riconoscimento del nuovo organismo attribuendogli tutte le funzioni che la legge prevede. Credo che meglio di così non potevamo cominciare!”.

L’annuncio

L’annuncio durante l’incontro con la stampa nella sala gialla della Fondazione Grimaldi, presente l’assessore regionale alle Politiche Agricole, Salvatore Barbagallo, il presidente della prima commissione all’ARS, Ignazio Abbate e il sindaco di Modica, Maria Monisteri.

Una bella notizia per Modica in una giornata che prima si era caratterizzata per la piantumazione simbolica di un’ottantina di alberi al Giardino dei Giusti, come segno di recupero del CO2 che si consuma durante la manifestazione.

Il taglio del nastro

Poi, nell’androne dell’ex convento del Carmine, il ‘cuore’ dell’evento nel centro di Modica, piazza Matteotti, accompagnati dalle note dell’Orchestra d’Archi del liceo musicale ‘Giovanni Verga’, ha visto tagliare il nastro rosso e dare il via ufficiale ai tanti eventi dell’edizione 2024 della kermesse del cioccolato che sarà una grande festa dei bambini e che si chiude domenica prossima, 8 dicembre.

Ignazio Abbate ha parlato di un’edizione “particolarmente significativa perché da il via virtuale al 2025 che sarà l’anno della Sicilia Regione Europea della Gastronomia, prima in Italia a ricevere questo prestigioso riconoscimento”.

L’importanza dell’enogastronomia

“Non a caso l’edizione 2024 di ChocoModica vede – ha detto Abbate – la presenza di svariati altri prodotti siciliani di grande tradizione e certificati. Tra di essi la ‘scaccia’ per la quale stiamo lavorando in direzione di un percorso che ricalchi quello fatto dal cioccolato di Modica”.

“Come Regione – prosegue – crediamo fermamente nell’importanza dell’enogastronomia come volano di sviluppo turistico ed economico, ed è per questo che non possiamo farci sfuggire un’occasione come quella che ci porterà il 2025”.

La vetrina di ChocoModica

“Siamo stati accanto all’amministrazione comunale e all’organizzazione di ChocoModica che come sempre richiama decine di migliaia di visitatori, come confermato dai numeri delle strutture ricettive che da settimane fanno registrare il tutto esaurito”.

“Se il nostro cioccolato è il protagonista, il re di questa ‘tre giorni’, la vetrina di ChocoModica sarà la casa anche di altre eccellenze del territorio”. Sono le parole del sindaco, Maria Monisteri, che ha voluto sottolineare la “radice di questa tre giorni: una sinergia fra le istituzioni, dalla Regione al Libero Consorzio Comunale e alla Camera di Commercio sino al nostro Ente. Un circolo virtuoso condiviso”.

