Siracusa, un minorenne sospettato per l’uomo ucciso a coltellate

Il giovanissimo è ascoltato dagli agenti

SIRACUSA – Nella serata di ieri, lunedì 9 dicembre, è stato ucciso il 40enne Christian Regina. L’uomo è stato ucciso davanti la propria abitazione in via Italia 103, a Siracusa. Poche ore dopo l’accaduto, l’autore del gesto, un ragazzo di appena 16 anni, che è stato condotto in questura dove è ascoltato dagli agenti.

Gli agenti della polizia di Stato, che stanno conducendo le indagini, cercano di far luce sul movente che ha portato all’accoltellamento del 40enne che lavorava al mercato ortofrutticolo.

Gli inquirenti stanno ricostruendo i dettagli del rapporto tra la vittima e l’aggressore per comprendere le dinamiche che hanno condotto al delitto.