Luigi Li Gotti, l’avvocato dei pentiti di mafia che ha denunciato Meloni

Ha assistito Buscetta, Brusca, Contorno e molti altri

“Ex politico di sinistra molto vicino a Romano Prodi conosciuto per avere difeso pentiti del calibro di Buscetta, Brusca e altri mafiosi”, così Giorgia Meloni definisce Luigi Li Gotti. È colui che ha presentato l’esposto da cui è partita l’inchiesta della Procura di Roma.

La definizione “di sinistra” non è perfettamente in linea con il passato politico di Li Gotti, conosciuto soprattutto per essere stato l’avvocato di una serie di pentiti di mafia.

La carriera da avvocato di Li Gotti

L’avvocato, nato a Crotone 78 anni fa, ha assistito Tommaso Buscetta, Totuccio Contorno, Giovanni Brusca, Francesco Marino Mannoia e Gaspare Mutolo. Killer spietati e boss di Cosa Nostra che hanno scelto al strada della collaborazione con la giustizia. In quegli anni quando qualcuno si pentiva ecco che spuntava l’avvocato Li Gotti. Sceglierlo era un passaggio praticamente obbligato.

Nella carriera di Li Gotti ci sono la costituzione di parte civile nel processo per la strage di Piazza Fontana. Ha assistito anche i familiari degli uomini della scorta di Aldo Moro morgi per mano delle brigate rosse e del commissario Luigi Calabresi. Di recente ha assistito i familiari delle vittime del naufragio di Cutro, in Calabria.

Li Gotti e la politica

Nel suo passato c’è anche la politica. Negli anni ’70 fu eletto in consiglio comunale a Crotone per il Movimento sociale italiano. Nel 2002 ha aderito all’Italia dei Valori di Antonio Di Pietro, di cui era responsabile del Dipartimento Giustizia. Nel 2008 è stato eletto senatore in Emilia-Romagna.

Centrato è il riferimento della premier Meloni alla vicinanza fra Li Gotti e Prodi. Nel 2006, infatti, è stato sottosegretario alla Giustizia.

Le reazioni del mondo politico siciliano