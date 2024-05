Cianciana, migliorano le condizioni del figlio di 7 anni accoltellato dal padre

È stato estubato e si alimenta da solo

PALERMO – Migliorano le condizioni del bimbo di sette anni di Cianciana, comune della provincia di Agrigento, che lo scorso giovedì 23 maggio, è stato colpito dalle coltellate sferrate dal padre e che è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici.

“Le condizioni vanno migliorando. È stato estubato, si è svegliato e si alimenta da solo“, a spiegarlo è Gaetano Buccheri, direttore sanitario dell’azienda sanitaria del Civico di Palermo.

“Racconta quello che è successo, ma al momento i medici e i sanitari cercano di farlo distrarre e pensare ad altro. Per gli interventi chirurgici che ha subito la prognosi resta riservata”, ha aggiunto il direttore sanitario.

“Più delicate le condizioni della sorella di 3 anni. Anche lei di tanto in tanto si sveglia, non ha apparentemente problemi neurologici, ma continuiamo a tenerla sedata per eseguire alcuni esami in attesa che i parametri vitali si ristabiliscano completamente. La bambina è piccola e tutti gli esami vanno fatti in sedazione. È controllata minuto per minuto. Al momento la prudenza per è massima”.

I due figli sono ricoverati all’ospedale Di Cristina di Palermo e sono ancora in terapia intensiva. “Il piccolo cerca di raccontare quello che ha visto e quello che ha subito – aggiunge il direttore sanitario -. Non si deve affaticare, deve affrontare un post operatorio molto complesso”.

“A distanza di 48 ore le condizioni del bambino sono buone. Anche i parametri della bambina vanno migliorando. È chiaro che, per bambini così piccoli, non possono dare garanzie perché si potrebbero scompensare”.

Anche la moglie è ricoverata, ma le sue condizioni non sono gravi.