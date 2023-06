Ciancitto, due offerte per la tratta Metro Misterbianco-Paternò

Si tratta di un percorso che si snoda lungo 11,5 km: circa il 50% del tracciato sarà in galleria, la restante parte a livello strada.

1' DI LETTURA

CATANIA. “Nuovo passo avanti dell’iter burocratico, in vista dell’avvio dei lavori, per la realizzazione della tratta metropolitana Misterbianco-Paternò. Alla gara d’appalto, indetta dalla Fce, hanno partecipato due ditte: la WeBuild Italia Spa e la Consorzio Stabile Sis Scpa”. Lo rende noto il deputato di Fdi Francesco Ciancitto. Si tratta di un percorso che si snoda lungo 11,5 km (circa il 50% del tracciato sarà in galleria, la restante parte a livello strada) con cinque fermate previste: Gullotta, Belpasso/Piano Tavola, Valcorrente, Giaconia e Paternò Ardizzone. L’intervento, compreso di progettazione esecutiva ha un valore complessivo di 671.680.500 euro e costituisce l’ultimo tratto, l’anello mancante per completare l’intera linea della metropolitana, lunga complessivamente 30 chilometri.

“L’iter che ci avvicina all’avvio dei lavori e al veder realizzata l’opera entro il giugno del 2026, così come ci impone l’Europa – evidenzia Ciancitto – è sempre più vicino. Continuerò a seguire tutte le fasi, certo che tutte le tappe e le tempistiche previste dal Pnrr verranno rispettate alla luce dell’ottimo lavoro compiuto fino ad oggi dal direttore generale di Fce, l’ingegnere Salvo Fiore”. “L’intera tratta metropolitana – aggiunge il derputato di FdI – sarà un fiore all’occhiello della mobilità sostenibile nel catanese, con un impatto non indifferente sulla riduzione della circolazione di vetture. La metropolitana cambierà radicalmente il modo di spostamento dei catanesi e non solo Penso ai tanti turisti che potranno agevolmente raggiungere da Catania i vari Comuni dell’area etnea”.