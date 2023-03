Ciao Darwin cerca concorrenti a Palermo e Catania: come partecipare

Lo show condotto da Paolo Bonolis "recluta" protagonisti anche in Sicilia

PALERMO – Quando Paolo Bonolis chiama, la Sicilia risponde: anche nell’Isola si apre il casting di “Ciao Darwin”, show televisivo condotto dallo showman romano e Luca Laurenti, con selezioni anche a Palermo e Catania.

Il casting per i concorrenti di “Ciao Darwin” avrà luogo il 15 marzo a Palermo e il 16 marzo a Catania. Per partecipare al casting, riservato ai soli maggiorenni, bisognerà inviare una email a d.bonolis@sdl2005.it con i propri dati anagrafici, un recapito telefonico e una fotografia. Importante, specifica la società organizzatrice Sdl Tv, includere anche la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv)”.

Chi può partecipare a “Ciao Darwin” come concorrente

Come da tradizione, la redazione del programma è alla ricerca di italiani dalle professioni, abitudini e passioni più disparate. Sdl Tv specifica che il casting è aperto a “cantanti e musicisti melodici, mamme over 40, modelli e modelle, persone di fede, tradizionalisti, taglie forti uomo/donna, pigri, gamers, chi pratica occultismo-olismo-esoterismo, ghiottoni e lavoratori della ristorazione locale e popolare, traditi in amore, persone stravaganti e anticonformiste… E chiunque altro voglia partecipare a ‘Ciao Darwin!'”.

Torna “Ciao Darwin”, la storia del programma

“Ciao Darwin” nasce nell’ormai lontano 1998 dalle menti di Paolo Bonolis e Stefano Magnaghi. L’idea alla base è semplice ma a suo modo rivoluzionaria: far gareggiare due squadre rappresentative di altrettante “categorie umane” agli antipodi e scoprire quale delle due sia la più forte. L’impronta, inequivocabile, è quella della teoria evoluzionistica di Charles Darwin.

Il programma parte il 3 ottobre 1998 condotto proprio da Bonolis con la partecipazione del “maestro” Luca Laurenti, compagno di avventure nello studio televisivo allestito in forma di arena. È qui che si confrontano le 100 “persone comuni” che compongono le due categorie sfidanti (50 persone per parte), ciascuna capitanata da un volto noto.

Dopo un periodo di alti e bassi che va dal 1999 al 2003, “Ciao Darwin” torna nell’autunno del 2007 per poi (apparentemente) giungere al suo capolinea nel 2010. In realtà il programma riparte nel 2016 con la settima edizione, dopo diversi rinvii e intoppi. L’ottava e finora ultima edizione è andata in onda nella primavera 2019.