Carabinieri e vigili del fuoco

CASTELMOLA (MESSINA) – Un ciclista sessantenne è precipitato in un burrone della ‘Rotabile Castelmola’. Sul posto per prestare i soccorsi del caso sono presenti i vigili del fuoco di Letojanni e i carabinieri.

L’incidente è avvenuto in un curvone di una strada tortuosa. L’uomo, originario del Catanese, per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro la ringhiera di protezione precipitando per decine di metri. Non si conoscono ancora le sue condizioni di salute.