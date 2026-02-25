CATANIA – Autorizzati e finanziati lavori in somma urgenza per il ripristino della funzionalità dei porti di Pozzillo (450.000 euro), Stazzo (500.000 euro), Santa Tecla (400.000 Santa Maria La Scala (200.000 euro), Capo Mulini (200.000 euro).
La consegna dei lavori avverrà con procedura d’urgenza già oggi. Lo annuncia il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo. Le strutture erano state danneggiate dal ciclone Harry . necessaria e urgente, alla quale dovrà seguire investimenti strutturali più consistenti”.