 Ciclone Harry e frana di Niscemi, altri 8,7 milioni per 40 misure
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Ciclone Harry e frana di Niscemi, ok ad altre 40 agevolazioni per 8,7 milioni

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Schifani: "Il mio governo conferma l'impegno nel garantire risposte al tessuto produttivo"
PALAZZO DEI NORMANNI
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1 min di lettura

PALERMO – Ammonta a 8 milioni 719mila e 378 euro il totale delle agevolazioni approvate nell’ambito della misura regionale dedicata ai finanziamenti e ai contributi a fondo perduto per investimenti a favore delle imprese danneggiate dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. Il dato emerge dall’ultima riunione del comitato del Fondo Sicilia, gestito da Irfis, che ha esaminato complessivamente altre 43 istanze presentate dalle imprese. Di queste, 40 sono state approvate.

Schifani: “Garantiamo risposte concrete”

“Il mio governo – dice il presidente della Regione, Renato Schifani – non si è mai fermato su questo fronte e l’avanzamento dell’istruttoria, con l’approvazione di queste nuove istanze, conferma l’impegno nel garantire risposte concrete al tessuto produttivo dei territori interessati, con particolare attenzione alle attività che hanno subito danni diretti e necessitano di interventi per la ripartenza. Un obiettivo raggiunto anche lavorando in maniera spedita, completando l’esame delle domande in circa un mese e mezzo”.

Esaminate tutte le domande presentate

Con questo provvedimento sono state esaminate dall’Irfis tutte le domande finora presentate dall’apertura della piattaforma, il 12 maggio. Nelle scorse settimane erano state approvate le prime 38 istanze (per circa sette milioni di euro) pervenute agli uffici della finanziaria regionale.

Le risorse approvate nell’ultima riunione del comitato sono così suddivise: 5 milioni 231mila e 629 euro sotto forma di finanziamenti agevolati e 3 milioni 487mila e 749 euro come contributi a fondo perduto.

La misura, attivata dalla Regione e ancora in corso, è finalizzata a sostenere il ripristino e il rilancio delle attività economiche colpite dagli eventi calamitosi di fine gennaio, consentendo alle imprese di realizzare investimenti necessari alla ripresa dell’operatività, attraverso un mix di credito agevolato e contributo pubblico.

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