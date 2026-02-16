Ciclone Harry, webinar della Farnesina per sostenere le imprese

Un momento operativo frutto del confronto tra la Regione e il ministero degli Esteri

PALERMO – Dopo l’incontro del 2 febbraio a Palazzo d’Orleans, a Palermo, tra il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e i rappresentanti del sistema produttivo, la Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha attivato un pacchetto di misure straordinarie a sostegno delle aziende colpite dal ciclone Harry.

L’iniziativa punta a garantire la continuità operativa e a sostenere i progetti di crescita internazionale delle imprese esportatrici danneggiate dal maltempo. In questo quadro è stato organizzato un webinar operativo, in programma il 19 febbraio alle ore 11, coordinato da SACE con il coinvolgimento di Maeci, Agenzia ICE, Cassa Depositi e Prestiti e SIMEST.

L’incontro sarà dedicato alla presentazione degli strumenti finanziari e assicurativi disponibili e alle modalità di accesso, con indicazioni pratiche per le imprese interessate. La Regione Siciliana ha svolto un ruolo di raccordo con il governo nazionale, rappresentando le esigenze del territorio e favorendo la diffusione delle opportunità attivate.

“Fin dalle prime segnalazioni dei danni – ha dichiarato Schifani – abbiamo avviato un confronto con il governo nazionale per portare all’attenzione le esigenze delle imprese siciliane”.

Anche l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Il webinar rappresenta un momento operativo importante perché consente alle imprese di conoscere in modo diretto le misure attivate e le modalità di accesso”.