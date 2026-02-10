Il governatore parla di "dialogo concreto" e "interventi che vadano oltre i ristori"

PALERMO – “Ho avuto un confronto in videocall con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Sui danni provocati dalla recente ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia ionica e alcune aree interne dell’Isola. E sulle misure allo studio del Governo per sostenere la ripresa del tessuto produttivo”. Lo ha comunicato il presidente della Regione Renato Schifani.

Il presidente puntualizza che nella conversazione si è parlato di “Maltempo e di sostegno alle imprese”. “Un dialogo concreto, orientato a interventi che vadano oltre i ristori e puntino su investimenti, accesso al credito e nuove opportunità di sviluppo”, sottolinea.

Il presidente: “Priorità stare al fianco delle imprese e dei lavoratori”

“La priorità della Regione Siciliana è essere al fianco delle imprese e dei lavoratori colpiti, garantendo risposte rapide ed efficaci – prosegue il governatore dell’Isola -. Serve un’azione coordinata tra Stato e Regione che non si limiti all’emergenza, ma che accompagni la ricostruzione e il rilancio economico dei territori danneggiati dal maltempo”.

“In questo senso, il confronto con il ministro Urso è fondamentale per dare prospettive concrete di sviluppo alla Sicilia ionica e a Niscemi – conclude -. Ho inoltre chiesto che una quota degli interventi sia destinata in modo specifico al sostegno dell’imprenditoria giovanile e femminile, per rafforzare il tessuto produttivo e creare nuove opportunità di lavoro”.