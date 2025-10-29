Cina: 50,6 mld di viaggi passeggeri interregionali nei primi 9 mesi del 2025

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – La Cina ha registrato 50,6 miliardi di viaggi interregionali di passeggeri nei primi nove mesi del 2025, con un aumento del 3,1% su base annua, ha riferito mercoledì il ministero dei Trasporti.

Durante questo periodo, il Paese ha trasportato 43,25 miliardi di tonnellate di merci, con un incremento del 3,89% rispetto all’anno precedente. Il traffico portuale ha raggiunto i 13,57 miliardi di tonnellate, in crescita del 4,6% su base annua.

Nel frattempo gli investimenti in immobilizzazioni nel settore dei trasporti del Paese hanno totalizzato 2,6 trilioni di yuan (circa 367 miliardi di dollari statunitensi) nei primi nove mesi del 2025.

Il ministero ha dichiarato che il settore ha mantenuto una performance stabile, con un nuovo slancio della crescita in accelerazione e una resilienza ulteriormente rafforzata.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-