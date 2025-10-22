Cina: Guangdong registra una robusta crescita negli investimenti esteri

GUANGZHOU (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Le imprese e i capitali mondiali stanno dimostrando una forte fiducia nella provincia meridionale cinese del Guangdong, attraverso consistenti investimenti, ha dichiarato mercoledì il governo provinciale.

Da gennaio a settembre, la provincia ha visto la costituzione di 24.000 nuove imprese a capitale estero, con un aumento del 33,7% su base annua, evidenziando il suo ruolo come una delle principali destinazioni per i capitali internazionali.

I dati principali mostrano un notevole incremento, con il capitale estero effettivamente utilizzato che ha raggiunto 78,13 miliardi di yuan (circa 11 miliardi di dollari statunitensi), con un aumento dell’8,8% rispetto all’anno precedente. Gli investimenti provenienti dalla Regione amministrativa speciale di Hong Kong sono cresciuti del 18,4%, con incrementi significativi da Paesi sviluppati come Paesi Bassi, Francia e Regno Unito.

Il settore manifatturiero si è distinto con un aumento del 23,5% negli investimenti esteri. Industrie come quelle delle apparecchiature specializzate e dei macchinari elettrici hanno registrato una crescita moltiplicata, segnale della forte fiducia nelle capacità industriali e nel potenziale a lungo termine del Guangdong.

I dati ufficiali indicano che il Guangdong ha complessivamente costituito oltre 360.000 imprese a capitale estero e utilizzato più di 600 miliardi di dollari statunitensi in capitali esteri.

Foto: Xinhua

(ITALPRESS).