Cina, in rapida espansione la rete di ricarica per i veicoli elettrici

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La rete cinese di ricarica per veicoli elettrici (EV) ha continuato a espandersi rapidamente a gennaio, con il numero di punti di ricarica che entro fine mese aveva raggiunto i 20,7 milioni, hanno mostrato venerdì scorso i dati ufficiali.

Questa cifra segna un aumento del 49,6% rispetto a un anno prima, secondo i dati dell’Amministrazione nazionale per l’energia.

Di questi, circa 4,8 milioni sono strutture di ricarica pubbliche, mentre 15,9 milioni sono private, in aumento rispettivamente del 31,2% e del 56,1% su base annua, come mostrano i dati.

A fine gennaio la potenza nominale complessiva delle strutture pubbliche di ricarica per veicoli elettrici aveva raggiunto i 226 milioni di chilowatt, pari a circa 47,01 chilowatt in media per struttura di ricarica, secondo i dati.

L’espansione della rete di ricarica cinese deriva dalla crescente popolarità dei veicoli elettrici ecologici tra i consumatori cinesi negli ultimi anni.

Nel 2025, i veicoli a nuova energia hanno registrato nel Paese un’accelerazione della crescita, con produzione e vendite che hanno totalizzato rispettivamente 16,626 milioni e 16,49 milioni di unità, in aumento rispettivamente del 29% e del 28,2% su base annua, secondo i dati della China Association of Automobile Manufacturers.

Nell’ottobre 2025, la Cina ha presentato un piano d’azione triennale per migliorare le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici del Paese, con l’obiettivo di creare una rete nazionale di 28 milioni di strutture di questo tipo, con una capacità pubblica di ricarica superiore a 300 milioni di chilowatt entro la fine del 2027.

