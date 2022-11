Cina, monta la rivolta contro il regime per le restrizioni anti Covid

Migliaia di persone in piazza in varie città del Paese: preso di mira per la prima volta il Partito comunista e Xi

1' DI LETTURA PECHINO – La ‘tolleranza zero’ al Covid si trasforma in un boomerang per la leadership della Cina: migliaia di persone scese in piazza in varie città del Paese hanno preso di mira per la prima volta direttamente il Partito comunista e il presidente Xi, di cui sono state chieste le dimissioni. Stamani arrestate due persone a Shanghai. Rilasciato un reporter della Bbc, che afferma di essere stato picchiato dalla polizia. Borse cinesi in forte calo.

