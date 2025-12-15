Terrore ad alta quota, passeggero tenta di aprire il portellone durante il volo

Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato dopo aver tentato di aprire il portellone di un aereo durante il volo. L’episodio si è verificato lo scorso 10 dicembre sulla tratta Boston-Hong Kong. Il passeggero che viaggiava a bordo del volo CX811 di Cathay Pacific era in possesso di un passaporto cinese.

La ricostruzione

In base a quanto riferito dalle autorità del posto, l’emergenza è scattata pochi minuti prima delle 5 del mattino, ora locale. Dalla cabina di pilotaggio è partita una comunicazione alla torre di controllo dell’aeroporto di Hong Kong che segnalava la presenza a bordo di un individuo in stato di agitazione, richiedendo l’intervento immediato delle forze dell’ordine.

Prova ad aprire il portellone in volo, arrestato

Il 20enne si era alzato bruscamente dal proprio sedile e si era diretto verso l’uscita di emergenza nel tentativo di azionarne l’apertura. L’individuo è stato immediatamente bloccato dall’equipaggio. Appena il velivolo è atterrato, è finito in manette con l’accusa di aver violato l’Ordinanza sulla sicurezza dell’aviazione. La polizia di Hong Kong ha confermato l’accaduto.

La nota di Cathay Pacific

“Il nostro personale di cabina è intervenuto immediatamente, ha ispezionato il portellone per assicurarsi che fosse correttamente chiuso e ha segnalato l’incidente alle autorità competenti e alla polizia”, ha dichiarato la compagnia aerea in una nota.

Nessun ferito, indagini in corso

“Nessun membro dell’equipaggio o passeggero è rimasto ferito – si legge ancora – Il caso è stato affidato alla polizia per le indagini. In Cathay, la sicurezza dei nostri clienti e del nostro equipaggio guida ogni decisione che prendiamo”.

