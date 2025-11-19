Aveva cinque fucili in un borsone: un arresto a Catania

Operazione della polizia a Librino

CATANIA – Un borsone con all’interno cinque fucili, alcuni con matricola abrasa e a canne mozze e altri risultati rubati. È stato sequestrato dalla polizia a Librino. Era in possesso di un 28enne che alla vista degli agenti della squadra mobile della Questura ha tentato la fuga a piedi. Ma è stato bloccato e arrestato.

L’indagato è stato condotto in carcere. Indagini sono in corso per identificare un giovane che era con lui sotto i portici di un edificio di viale Moncada, prima di darsi alla fuga.