Cinque stranieri irregolari espulsi dalla questura: erano sbarcati a Trapani

TRAPANI – Cinque cittadini stranieri irregolari, di cui quattro tunisini e un moldavo, sono stati espulsi dalla questura. Erano giunti da poche settimane a Padova ma erano sbarcati a Trapani.

Il questore di Padova, Marco Odorisio, ha disposto il collocamento in centri di permanenza per rimpatriati. Due dei quattro di origine maghrebina sono stati sorpresi in un’abitazione occupata, gli altri due in un bed and breakfast in zona stazione. Il moldavo invece occupava un garage.

Nel primo caso gli agenti sono intervenuti su segnalazione di una donna, proprietaria di un appartamento disabitato, che aveva segnalato al 113 il danneggiamento della porta di accesso all’abitazione e la possibile presenza di estranei al suo interno. Arrivati sul posto hanno trovato i due, ‘accampati’ tra effetti personali e immondizie che facevano pensare che fossero lì già da alcuni giorni. Si tratta di un 20enne di origini tunisine senza fissa dimora, irregolare sul territorio, entrato in Italia da Trapani a ottobre, e di un 27enne suo connazionale, destinatario a dicembre di ordine del questore a lasciare il territorio nazionale a cui non ha mai ottemperato. Le altre tre persone sono state trovate ed espulse lo scorso fine settimana. Il cittadino moldavo, di 33 anni, è noto per essere stato denunciato più volte.