Ortigia, al via la stagione: preso Giacomo Calabresi

Inizia la preparazione per gli uomini di Piccardo

1' DI LETTURA

Il Circolo Canottieri Ortigia, tramite una nota ufficiale, ha iniziato la preparazione per la stagione 2023/2024. Primo allenamento con tanto nuoto per mettere condizione in vista dei prossimi impegni ufficiali, il primo dei quali sarà il turno preliminare di Champions League (8-10 settembre). Tutti presenti ieri sera, tranne Tempesti e il nuovo acquisto Cupido che, come previsto, sono rientrati in serata e si aggregheranno al gruppo oggi.

Intanto, l’Ortigia comunica un avvicendamento nella rosa dei portieri: Domenico Ruggiero non giocherà in biancoverde la prossima stagione, ma andrà in prestito al Crotone. L’Ortigia, infatti, ha voluto accontentare il ragazzo, desideroso di giocare di più e accumulare esperienza, cosa che potrà fare in A2 con la squadra della sua città. Ruggiero, che tra una settimana sarà impegnato nella Final Four scudetto Under 20, continuerà comunque a svolgere i suoi allenamenti a Siracusa.

Al suo posto, come secondo di Tempesti, è arrivato Giacomo Calabresi, che nella scorsa stagione ha militato in A2 con la Plebiscito Padova. Classe 2001, con esperienza nelle giovanili del Quinto e poi appunto a Padova, Calabresi compie così l’agognato salto in A1. Ecco le sue prime parole da atleta dell’Ortigia, al termine del primo allenamento: “Sono contentissimo di approdare finalmente in Serie A1 e di entrare a far parte di questo gruppo che, come ho già avuto modo di constatare, è fantastico, affiatato e ambizioso. Soprattutto sono molto felice di essere guidato da due mostri sacri come Tempesti e Volarevic e da un allenatore preparato come mister Piccardo”.