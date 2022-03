Circolo Velico Sferracavallo, più di 70 velisti per la prima regata 29er

Ritorna dopo il successo dello scorso anno la flotta di velisti proveniente da tutto lo Stivale

PALERMO – Ritorna dopo il successo dello scorso anno al Circolo Velico Sferracavallo la flotta di velisti proveniente da tutto lo Stivale per la 1° Regata nazionale 29er che si svolgerà da venerdì 4 Marzo a domenica 6 Marzo a Sferracavallo (Palermo).

Un Paese unito nel nome della vela. Como, Bari, Salò (Brescia), Ravenna, Arco (Trento), Monza, Marina di Ravenna, Peschiera del Garda (Verona), Ostia, Castiglione della Pescaia (Grosseto), Latina, Marina di Carrara sono alcune delle province dei circoli che prenderanno parte alla competizione. Più di una trentina le vele che coloreranno il golfo della borgata marinara per l’appuntamento calendarizzato dalla Federazione Italiana Vela (VII zona).

“Siamo molto orgogliosi – spiega Giuseppe Giunchiglia, presidente del Circolo Velico Sferracavallo – di ospitare nuovamente la prima nazionale 29er e riportare nel golfo, vele proveniente dai circoli di tutta Italia. Lo sport è e sarà sempre il cuore pulsante del nostro Circolo e la conferma in calendario di regate di questa rilevanza rappresenta per noi motivo di vanto e testimonianza della professionalità del nostro operato”.

Un appuntamento non solo sportivo ma un occasione che contribuirà – ancora una volta – a far conoscere ad atleti, allenatori e membri dei vari team, la bellezza di Sferracavallo. “Nella scorsa edizione, svoltasi in piena zona rossa, – continua Giunchiglia – siamo riusciti a gestire tutto in massima sicurezza e abbiamo ricevuto feedback positivi ed entusiasti sia dai regatanti che dai team. Quest’anno – sebbene il momento storico sia gravemente compromesso dalla situazione in Ucraìna implicando una sincera vicinanza e un coinvolgimento empatico nei confronti di tutta la popolazione coinvolta – speriamo di vivere una regata il più possibile serena sempre in linea con le vigenti normative anti- Covid”.

Barche in acqua, quindi, domani alle 12 con il primo segnale di avviso Prove. Sabato, seconda giornata di prove. Domenica, al termine delle prove previste, cerimonia di premiazione. Tutte le informazioni sulla regata (bando, istruzioni e modulo iscrizione) sono disponibili al link https://www.racingrulesofsailing.org/documents/3303/event.