Alla Baia del Circolo Velico Sferracavallo si apre la Summer Season Concert 2025

Protagonista all'inaugurazione della rassegna Gaia Gentile con il suo sestetto

Si apre martedì 24 giugno a La Baia del Circolo Velico Sferracavallo (via Plauto 27), la rassegna Summer Season Concert 2025 che vedrà protagoniste ogni settimana – fino al 5 agosto – alcune delle voci femminili più apprezzate del panorama pop e jazz siciliano ed italiano.

L’inaugurazione del cartellone di appuntamenti è fissata per le ore 21,30 e vedrà protagonista “The Voice” Gaia Gentile con il suo sestetto. Ad accompagnare la cantante in questa serata d’apertura sarà un altro grande nome della musica italiana: l’armonicista Giuseppe Milici.

La rassegna – curata dal direttore artistico Sergio Munafò – vedrà esibirsi: l’1 luglio, l’Alessandra Salerno 5et con ‘’Magic wonderland’’; il 9 luglio, l’Anna Bonomolo 5et con ‘’Iconiche’’; il 25 luglio, il Daria Biancardi 8et con ‘’Time to dance live show’’ e il 5 agosto, il Chiara Minaldi 5et con ‘’Un’anima, una voce e la musica intorno’’.

Biglietti acquistabili in prevendita al link, https://labaia.18tickets.it/ oppure direttamente al botteghino della Baia – CVSF la serata stessa del concerto (fino ad esaurimento posti). Per ulteriori informazioni basta contattare la segreteria al 3425040881.

Gaia Gentile apre la rassegna

Dalle radici baresi ai palcoscenici di tutto il mondo, Gaia Gentile si è affermata come una delle voci più interessanti e versatili del panorama musicale italiano. La sua carriera, iniziata a soli 17 anni, è un crescendo di successi che la vede spaziare tra performance soliste, gruppi vocali e orchestre, con tappe che vanno dall’Algeria alla Thailandia, dall’Inghilterra all’Argentina.

La sua indiscutibile presenza scenica e il suo talento vocale l’hanno portata anche sul piccolo schermo, dove ha brillato nel popolare programma televisivo “Ballando con le stelle” condotto da Milly Carlucci. Un’esperienza che ha confermato la sua capacità di catturare l’attenzione del pubblico con una versatilità artistica rara.

Gaia Gentile ha poi consolidato la sua formazione artistica diplomandosi presso “L’Accademia Artisti” di Roma, dove ha unito la sua passione per la musica con lo studio e l’amore per il teatro, gettando le basi per una carriera a tutto tondo.

Nel 2020, ha debuttato con lo spettacolo “Gaia Gentile…ma non troppo!”, un omaggio ai grandi cantautori italiani con cui ha avuto l’opportunità di collaborare, da Caparezza a Capossela, Dalla, Silvestri e Noa. Lo show ha messo in luce la sua personalità stravagante e la sua capacità di reinterpretare in chiave unica i brani che hanno segnato la musica italiana.

Il 2022 ha segnato un’altra tappa fondamentale con la pubblicazione dell’album “Tanto Tutto Passa”, un lavoro che ha riscosso un notevole successo sia di critica che di pubblico, consolidando la sua posizione nel panorama musicale.

A maggio 2023, ha lanciato il singolo “Non sei stato un caso”, seguito nel 2024 da “Senza Te”, brano che ha catturato l’attenzione di importanti programmi televisivi, portandola a essere invitata a esibirsi. Tra le sue apparizioni più recenti e significative spiccano le frequenti ospitate nel programma RAI “La volta buona”, condotto da Caterina Balivo. Durante il Festival di Sanremo, è stata protagonista di uno speciale del format, esibendosi in un momento dedicato al Festival.

Aprile 2024 l’ha vista raggiungere la super finale di “The Voice Generations” con il team di Loredana Bertè, un’esperienza che le ha permesso di conquistare ulteriormente l’attenzione del pubblico italiano e degli addetti ai lavori, confermando il suo status di artista di primo piano.