CVS, nuovo talk con la campionessa olimpionica Sabrina Seminatore

Nove protagonisti siciliani che hanno raggiunto traguardi nazionali e internazionali nel proprio sport

PALERMO – Nove date (da marzo a dicembre), nove conversazioni, nove protagonisti siciliani che hanno raggiunto traguardi nazionali e internazionali nel proprio sport. “Non solo Vela, Parola agli sportivi” è il nuovo talk ideato e organizzato dal Circolo Velico Sferracavallo che inaugura giovedì 7 Marzo alle 20.00 presso la sede del CVSF in via Plauto 27.

A fare da madrina alla rassegna, sarà la campionessa di nuoto Sabrina Seminatore che, conversando con il Direttore di Ansa Sicilia Franco Nuccio, ripercorrerà le tappe della propria vita professionale – scandita da successi raggiunti ma anche da sacrifici e ‘’sconfitte’’ subite – con brevi incursioni nella vita personale.

“Non solo Vela, Parola agli sportivi nasce con l’obiettivo di parlare e vivere lo sport in tutte le sue declinazioni ed espressioni – spiega il presidente del CVS Giuseppe Giunchiglia -. Una visione inclusiva in cui a ciascuna disciplina viene dato il giusto risalto, spazio e riconoscimento. In un tempo, come quello odierno, in cui troppo spesso si vedono erigere muri e tracciare confini, questa rassegna vuole essere un giunto connettivo tra le singole rappresentazioni della stessa matrice. Ogni disciplina, ogni sportivo è parte di un sistema più ampio fatto di valori unici come la solidarietà, la sana competizione, lo spirito di gruppo, l’empatia, la correttezza, l’onestà. In una sola parola, Sport”.

Sabrina Seminatore

Classe ’64, Sabrina Seminatore ha dedicato la sua vita al nuoto, prima come atleta oggi da allenatrice. Nel 1979, ai Giochi del Mediterraneo di Spalato, vince la medaglia d’argento nei 100 metri rana. Un anno dopo, a soli 16 anni, partecipa ai Giochi olimpici di Mosca.

Nel 1983 vince 2 ori ai Giochi del Mediterraneo di Casablanca, nei 100 m rana e nella staffetta 4×100 metri misti insieme a Manuela Carosi, Grazia Colombo e Cinzia Savi Scarponi. Ha preso parte anche agli Europei di Spalato 1981 e Roma 1983, arrivando in entrambi i casi 7ª in finale nei 100 metri rana.