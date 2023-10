Cisl: “Poste Italiane, via all’assunzione di 184 portalettere in Sicilia”

Trentanove riguarderanno la città di Catania

1' DI LETTURA

CATANIA – In tutta Italia, sono state 2100 le assunzioni previste per nuovi portalettere, grazie all’accordo nazionale tra l’azienda e le organizzazioni sindacali di categoria, riunitesi già nello scorso mese di agosto.

In Sicilia, 184 assunzioni

“Un importante accordo che abbiamo sottoscritto, insieme ale altre sigle sindacali, ha consentito di assumere migliaia di giovani in Italia, da siciliano consentitemi di dire che sono felice che finalmente anche la nostra Isola stia beneficiando di numerose assunzioni, 184 assunzioni in tutta la Sicilia, Contratti a tempo indeterminato che garantiscono un lavoro stabile e dignitoso a tanti nostri giovani nello stesso luogo dove sono nati e cresciuti, senza l’avvilimento di essere costretti ad emigrare per lavorare.” La dichiarazione è di Maurizio Affatigato Coordinatore Nazionale e Segretario Regionale SLP CISL.

“Tempo e sacrificio”

“Questo importante risultato per il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori – spiega Affatigato – è stato possibile grazie al turn over (volontario ed incentivato) tra i colleghi e le colleghe che sono stati accompagnati all’esodo o alla quiescenza. Sono soddisfatto che il nostro gruppo Poste Italiane continui a garantire occupazione stabile e vera in tutto il Paese ed anche al sud. Nonostante le continue

riorganizzazioni interne che mettono in grande difficoltà i lavoratori, ma come hanno sempre fatto da tempo con sacrificio contribuiranno a rafforzare la presenza e l’efficienza dei servizi postali nel territorio”.

Dal 2 novembre le assunzioni saranno distribuite in tutte le province della Sicilia: Palermo 47, Catania 39, Messina 33, Agrigento 20, Trapani 12, Siracusa 12, Ragusa 9, Caltanissetta 9, Enna 3.