La Cisl Fp: “Ex precari Acireale, la direzione è giusta”

"Accogliamo positivamente l’impegno assunto dall’amministrazione", spiega il segretario Sottile

ACIREALE (CATANIA) – La CISL FP Catania accoglie con favore la dichiarazione del sindaco di Acireale sull’avvio delle procedure finalizzate all’allineamento a 33 ore settimanali del personale stabilizzato a tempo parziale. Proveniente dal bacino degli ex precari degli Enti Locali.

Si tratta di un passaggio atteso da tempo e più volte sollecitato dalla CISL FP nei tavoli di confronto con l’Amministrazione comunale. Un indirizzo politico annunciato, con il mandato ai dirigenti di verificare la platea interessata e la sostenibilità finanziaria attraverso il nuovo contributo strutturale previsto dalla Legge Finanziaria regionale. E che appresenta un primo segnale concreto verso il superamento definitivo di una condizione di disparità che si trascina da anni.

“Passo avanti nella giusta direzione”

Lavoratrici e lavoratori che hanno garantito continuità amministrativa, competenza e presenza costante negli uffici comunali anche nei momenti più complessi della vita dell’Ente. Attraversando fasi di incertezza occupazionale e di progressivo incremento orario. L’allineamento a 33 ore costituisce un passo nella giusta direzione. Ma resta parte di un percorso più ampio che deve condurre al pieno riconoscimento professionale ed economico.

“Accogliamo positivamente l’impegno assunto dall’amministrazione – dichiara Danilo Sottile, segretario generale della CISL FP Catania –. Perché va nella direzione che abbiamo indicato con chiarezza in questi anni. Stabilità, dignità e progressivo raggiungimento del full time per tutti i lavoratori coinvolti. È un risultato che nasce dal confronto e dalla pressione sindacale costante. Ora occorre procedere con rapidità e atti concreti, trasformando le dichiarazioni in provvedimenti formali”.

La CISL FP Catania continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione dell’iter amministrativo. Mantenendo aperto il dialogo con l’Amministrazione. E vigilando affinché il percorso avviato non si interrompa, ma trovi piena attuazione nel rispetto dei diritti dei lavoratori e della sostenibilità dell’Ente.