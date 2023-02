Cisl Palermo “Fiera nel degrado, che fine ha fatto il Centro congressi?”

La Piana e Stabile chiedono a che punto sia il progetto di riqualificazione

“La Fiera del Mediterraneo è un patrimonio immobiliare che, dopo lo smantellamento dell’hub vaccinale, è stato lasciato nel degrado e utilizzato solo in parte per attività o iniziative sporadiche. Un anno fa l’allora governo regionale e l’allora amministrazione comunale presentarono un progetto per la realizzazione del tanto annunciato e mai realizzato Centro congressi di Palermo, vorremmo conoscere lo stato delle cose”. Ad affermarlo sono il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana e il Responsabile Cisl dell’ottava Circoscrizione Alfredo Stabile.

“E’ necessario pensare a riqualificare e valorizzare l’ampia superficie della fiera, non solo con un centro congressi ma anche con progetti ricettivi e commerciali che diano nuovamente slancio all’import e export dei prodotti e servizi made in Sicily”, aggiunge. Nel febbraio del 2022 era stato presentato lo studio di fattibilità per il nuovo Centro congressi che dovrebbe sorgere nel padiglione 20.

“Si parlava di 15 milioni di euro già stanziati, e di un bando per la progettazione che era stato già assegnato per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione”, dicono Piana e Stabile.

“Sarebbe dunque giunto il momento di avviare una sorta di cabina di regia per fare il punto sul ‘progetto Fiera’ fra gli enti interessati e preposti fra i quali anche la Circoscrizione in cui risiede urbanisticamente la struttura, e il sindacato – aggiungono -. Non può di certo essere sufficiente concedere l’area fieristica per iniziative espositive e commerciali con l’utilizzo di gazebi e/o strutture precarie, piuttosto l’area potrebbe diventare un centro fieristico d’eccellenza per richiamare anche il turismo congressuale finora inesistente nella nostra città, che dunque per via della mancanza degli spazi adeguati è rimasta fuori dai circuiti mondiali del settore fieristico”.

La Piana e Stabile concludono, “auspichiamo pertanto che venga accolto il nostro appello e che, al più presto possa svolgersi un incontro per la rinascita della città fieristica, noi come sempre faremo la nostra parte” .