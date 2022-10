Città Metropolitana di Palermo: ok alle variazioni di bilancio

La manovra ammonta a quasi 24 milioni di euro: ecco come sono ripartite le somme

1' DI LETTURA

PALERMO- Il Consiglio dei sindaci della Città metropolitana di Palermo ha approvato all’unanimità la variazione del bilancio di previsione 2022/2024. La manovra ammonta a 23,7 milioni, dei quali 5 milioni frutto di maggiori entrate e 18,8 milioni derivanti dall’avanzo di amministrazione del rendiconto 2021, utilizzato principalmente per maggiori investimenti.

La distribuzione della spesa sarà così articolata: 10,2 milioni in manutenzioni della viabilità, 9,2 milioni in interventi di edilizia scolastica, 2,2 milioni in maggiori oneri per il caro energia, 1,2 milioni per debiti fuori bilancio, mezzo milione per servizi integrativi in favore di studenti con disabilità e, infine, 400 mila euro per manifestazioni culturali.

“Sono soddisfatto del clima di collaborazione che si è creato coi colleghi sindaci e il voto all’unanimità della variazione di bilancio in quest’ultimo Consiglio ne è la dimostrazione. Per il bene del territorio della Città metropolitana di Palermo è importante aver destinato le risorse su temi strategici come le strade e le scuole, senza dimenticare, ad esempio, un contributo anche ai servizi agli studenti con disabilità”, dice il sindaco della Città metropolitana Roberto Lagalla.